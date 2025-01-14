В Госдуме озвучили новые цели «СВО», которые принесут мир в Украину и Европу

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Ткачик Олеся
В Госдуме заявили, что должна сделать Россия, чтобы в Украину пришел мир. В частности, как заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин, Россия должна добиться того, чтобы Украина стала нейтральным государством.
Госдума РФ
При этом глава российского Госдумы заявил, что достижение поставленных президентом РФ целей "СВО" жизненно необходимо, поскольку только в этом случае у России может быть будущее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия называет целями "СВО" аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Отказ Украины от членства в НАТО. Радикальное сокращение армии, введение российского языка как второго государственного в Украине и прочее.
В то же время известно, что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае.
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