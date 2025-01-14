В Госдуме заявили, что должна сделать Россия, чтобы в Украину пришел мир. В частности, как заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин, Россия должна добиться того, чтобы Украина стала нейтральным государством.

Госдума РФ

"Мы должны сделать все для того, чтобы Украина была нейтральным государством. Только это принесет мир в Украину, принесет его в Европу, а также обеспечит безопасность нашей страны. В этом заключаются цели "специальной военной операции", — заявил Володин.

При этом глава российского Госдумы заявил, что достижение поставленных президентом РФ целей "СВО" жизненно необходимо, поскольку только в этом случае у России может быть будущее.

"Мы их [цели] с вами хорошо знаем. Все едины во мнении — мы должны с вами сделать все для достижения целей "специальной военной операции". Со своей стороны давайте постараемся", — обратился он к депутатам Госдумы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия называет целями "СВО" аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Отказ Украины от членства в НАТО. Радикальное сокращение армии, введение российского языка как второго государственного в Украине и прочее.

В то же время известно, что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае.



