Если Польша решится сбить российские ракеты над Украиной, то это приведет к тому, что ее пусковые установки станут законной целью для России, заявил зампред комитета Госдумы страны-агрессора по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Российская ракета

При этом депутат российской Госдумы заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский якобы часто появляется в СМИ с "одиозными и фантастическими заявлениями", цель которых – представить Польшу сторонницей "нацистской" Украины.

При этом Водолацкий утверждает, что якобы сами жители Польши такую тактику не разделяют. По его мнению, все это делает польского министра противником своих же граждан, а также человеком, который движется против нацбезопасности страны.

"Он является просто провокатором. И таких людей нельзя держать в руководстве Польши", — заявил российский депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в интервью "Financial Times" министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, которые являются соседями Украины, обязаны сбивать российские ракеты, прежде, чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Топ-дипломат отметил, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет может втянуть Атлантический альянс в войну. При этом Сикорский подчеркнул, что членство в НАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это собственная конституционная обязанность.





