logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Госдуме порцией угроз отреагировали на предложение Польши сбивать российские ракеты
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме порцией угроз отреагировали на предложение Польши сбивать российские ракеты

В Госдуме пригрозили Польше, если она примет решение сбивать российские ракеты над территорией Украины

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Если Польша решится сбить российские ракеты над Украиной, то это приведет к тому, что ее пусковые установки станут законной целью для России, заявил зампред комитета Госдумы страны-агрессора по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В Госдуме порцией угроз отреагировали на предложение Польши сбивать российские ракеты

Российская ракета

При этом депутат российской Госдумы заявил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский якобы часто появляется в СМИ с "одиозными и фантастическими заявлениями", цель которых – представить Польшу сторонницей "нацистской" Украины.

При этом Водолацкий утверждает, что якобы сами жители Польши такую тактику не разделяют. По его мнению, все это делает польского министра противником своих же граждан, а также человеком, который движется против нацбезопасности страны.

"Он является просто провокатором. И таких людей нельзя держать в руководстве Польши", — заявил российский депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в интервью "Financial Times" министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, которые являются соседями Украины, обязаны сбивать российские ракеты, прежде, чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Топ-дипломат отметил, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет может втянуть Атлантический альянс в войну. При этом Сикорский подчеркнул, что членство в НАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это собственная конституционная обязанность.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/09/02/23829499.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости