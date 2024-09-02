В Польше жестко ответили на отказ НАТО сбивать российские ракеты

Польша и другие страны, которые есть соседями Украины, обязаны сбивать российские ракеты, прежде, чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Financial Times" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Топ-дипломат отметил, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет может втянуть Атлантический альянс в войну.

"Членство в НАТО не перевешивает ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что, когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной [ударить по ним], потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что обломки кого-то ранят, является значительным", — подчеркнул Сикорский.

По его мнению, лучше всего ракеты сбивать на большой высоте над Украиной, поскольку чем ближе ракета будет к своей цели в момент перехвата, тем больше риск для поляков.

"Украинцы нам сказали: ни за что", — отметил министр.

Как добавляется, некоторые официальные лица Запада убеждены, что такие действия могут стереть "красные линии" относительно вмешательства в войну и приведут к мести со стороны РФ.

Сикорский также похвалил ВСУ за Курскую операцию, поскольку это шокировало президента России Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что ожидаешь".

"Не только Украина, но и весь Запад должен выводить Путина из равновесия, и одна из ошибок, которую постоянно делала наша сторона, заключается в том, что мы заранее говорили Путину, что мы будем делать или не будем делать — и вот почему результат этого [Курск] набега гораздо лучше, чем контрнаступление прошлого года, которое было так легко предсказать и, следовательно, к нему готовиться", — подытожил он.

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