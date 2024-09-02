В Польше жестко ответили на отказ НАТО сбивать российские ракеты

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Польша и другие страны, которые есть соседями Украины, обязаны сбивать российские ракеты, прежде, чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Financial Times" сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Топ-дипломат отметил, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват российских ракет может втянуть Атлантический альянс в войну.
По его мнению, лучше всего ракеты сбивать на большой высоте над Украиной, поскольку чем ближе ракета будет к своей цели в момент перехвата, тем больше риск для поляков.
Как добавляется, некоторые официальные лица Запада убеждены, что такие действия могут стереть "красные линии" относительно вмешательства в войну и приведут к мести со стороны РФ.
Сикорский также похвалил ВСУ за Курскую операцию, поскольку это шокировало президента России Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что ожидаешь".
Читайте также на портале "Комментарии" — нужно ли сбивать российские воздушные цели над страной: опрос показал, что думают поляки.
Новости