В Госдуме отреагировали на план победы Владимира Зеленского. В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что это план о том, как "втянуть" Запад в прямое военное противостояние с Россией, которое приведет к третьей мировой войне.

План победы

Российские депутат назвал требования украинского лидера "наглыми и провокационными", отметив, что "укрофюрер сбрасывает с себя ответственность за уничтожение украинского народа" и переадресовывает ее западным партнерам.

"Готов ли коллективный Запад спасать шкуру Зеленского с риском ядерного конфликта?" — задал вопрос Слуцкий.

По его словам, никаких реальных шагов по урегулированию украинского конфликта план Зеленского не предлагает.

Помимо этого, раскритиковал план победы Зеленского еще один депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Белик.

"План Зеленского — из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной Раде его и восприняли подобным образом", — заявил российский депутат.

Он заявил, что якобы вся формула состоит из личных желаний Зеленского. В то же время, считает Белик, коллективный Запад якобы дал понять, что война с Россией не входит в их планы, тогда как Зеленский в своей речи "четко к этому подталкивает".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой план победы, который принудит кремлевского диктатора к миру.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер главы Кремля Песков заявил, что план победы означает, что война будет продолжаться "до последнего украинца".



