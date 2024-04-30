В Госдуме предложили проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на пост

Депутат Госдумы страны-агрессора России Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост. Об этом он сказал в интервью изданию "Самарское обозрение".

Александр Хинштейн

В частности, российский депутат считает, что в таких проверках нет "ничего предосудительного и плохого". По его мнению, для представителей ЛГБТ "зонами недоступности" должны быть те учреждения и органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и молодежи.

"Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно", — заявил депутат страны-агрессора.

При этом известно, что 20 апреля Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в связи ЛГБТ. Депутат Госдумы обратил внимание, что на одной из фотографий чиновника на его руке виден розовый лак для ногтей. При этом российский депутат увидел "странную тягу чиновника к совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации".

До этого министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку после обвинений Хинштейна в однополой связи с подчиненным. Депутат утверждал, что Бурцев отдыхал вместе со своим сотрудником в одном номере.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин заявил, что РФ покинула Парламентскую Ассамблею Совета Европы якобы потому, что в этот орган призывали делегировать людей из нетрадиционной сексуальной ориентацией.



