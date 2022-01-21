В Госдуме предупредили, что хотят обеспечить безопасность своих граждан в ОРДЛО

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин фактически прямым тестом заявил, что Россия намерена всеми возможными методами гарантировать безопасность всех жителей Донбасса, у которых есть российские паспорта. Так спикер российской Госдумы попытался оправдать возможное признание так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР", инициатором чего на этой неделе выступили депутаты КПРФ. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Володин обнародовал в Telegram.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: из открытых источников

Вячеслав Володин подчеркнул серьезность поднятого вопроса и сообщил, что на следующей неделе он будет инициировать его обсуждение с руководителями фракций, прежде, чем выносить его на рассмотрение в Госдуму.

Далее спикер российской Госдумы попытался оправдать предстоящее решение тем, что Украина якобы не собирается выполнять Минские соглашения, под которыми подписалась, а также молчаливо допускает, что "НАТО оккупирует Украину". Вячеслав Володин назвал это большим вызовом для России, который может закончиться трагедией.

Володин добавил, российским депутатом ясно одно – нужно найти путь, как обеспечить безопасность российских граждан и жителей Донбасса, проживающих в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Зеленский во время встречи с американскими сенаторами назвал хитрость, которую Путин может использовать для вторжения в Украину. Речь шла о российских паспортах, процесс выдачи каких на оккупированных Россией территориях не прекращается. Под предлогом защиты своих граждан в ОРДЛО Москва может открыто ввести войска.





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