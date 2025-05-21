В Госдуме считают, что нужно готовиться к предстоящей войне в Европе. В частности, депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал подготовить армию и население к вероятной масштабной войне с Европой.

Госдума РФ

В связи с этим, по его мнению, важно настроить военно-промышленный комплекс на создание и внедрение новейших образцов техники и вооружений, Помимо этого, россиянин заявил, что нужно провести модернизацию уже имеющихся средств вооруженной борьбы.

Кроме того, заявил Гурулев, надо подготовить саму страну к возможным боевым действиям.

"Прежде всего необходима подготовка населения. Создание гражданской обороны в обязательном порядке. Потому что война будет немножко по-другому вестись. Я вам хочу сказать, что только при первом массированном ударе на нас, возможно, пойдут крылатые ракеты, будет более 2500 "Томагавков"", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новые спутниковые снимки зафиксировали значительный рост российской военной активности у границы с Финляндией, что напоминает перемещение войск перед вторжением России в Украину в 2022 году.

Эксперты предупреждают, что Москва быстро наращивает свое военное присутствие на ключевых базах на северо-западе России, пытаясь укрепить этот регион после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. На стратегических объектах появляются новые казармы, авиационная инфраструктура и восстановленные советские объекты — четкий сигнал о подготовке Кремля к возможному конфликту с Западом.

Военная эскалация напоминает конец 2021 года, когда американская разведка зафиксировала скопление российских войск у границы с Украиной. Через несколько месяцев Россия вторглась в Украину.



