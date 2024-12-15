В Госдуме пугают Украину страшной местью Кадырова за удар по Грозному

Как заявил депутат Государственной думы страны-агрессора России Андрей Колесник, после удару беспилотниками по Грозному командующий состав Вооруженных сил Украины якобы будет уничтожен.

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По его мнению, своими действиями Украины якобы провоцирует главу Чечни Рамзана Кадырова на ответ. При этом российский депутат допустил, что такой ответ будет предоставлен с разрешения кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Они возьмут и спровоцируют Рамзана Кадырова, он же кавказец, человек жесткий, но рассудительный и четкий. Он возьмет и ответит. Естественно, с разрешения верховного главнокомандующего. А если Кадыров разберется все-таки, кто лично отдавал приказ, и кто приводил все в выполнение. Знаете, завидовать им не нужно, я считаю, что их уже нет, зная характер", — сказал Колесник.

При этом в Украине считают, что никакого значимого ответа на такие действия не последует. Военные напомнили, что Кадыров уже грозился отправить кадыровецв в Украину, но этого сделано не было. Они добавляют, что такими атаками по Грозному Украина выставляет Кадырова в нелицеприятном свете. Над ним уже смеются не только в Украине, но и в России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже второй раз на неделю Грозный, столицы Чечни, оказался под ударом дронов. Российские телеграм-каналы сообщают, что в районе города упало два беспилотника. Как сообщают очевидцы, взрывы прогремели около 7:45 по местному времени (6:45 по Киеву). Также российские телеграм-каналы сообщают, что целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк. Размеры беспилотника, по словам свидетелей, сопоставимы с небольшим самолетом. Непосредственно перед падением дрона очевидцы слышали звуки интенсивной стрельбы, что может свидетельствовать о попытках отразить атаку. Однако сбить аппараты, судя по всему, не удалось.





