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В Госдуме пугают Украину страшной местью Кадырова за удар по Грозному

В Госдуме посоветовали Украине «не провоцировать» Кадырова

сегодня, 11:57
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Ткачик Олеся

Как заявил депутат Государственной думы страны-агрессора России Андрей Колесник, после удару беспилотниками по Грозному командующий состав Вооруженных сил Украины якобы будет уничтожен.

В Госдуме пугают Украину страшной местью Кадырова за удар по Грозному

Госдума РФ

По его мнению, своими действиями Украины якобы провоцирует главу Чечни Рамзана Кадырова на ответ. При этом российский депутат допустил, что такой ответ будет предоставлен с разрешения кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Они возьмут и спровоцируют Рамзана Кадырова, он же кавказец, человек жесткий, но рассудительный и четкий. Он возьмет и ответит. Естественно, с разрешения верховного главнокомандующего. А если Кадыров разберется все-таки, кто лично отдавал приказ, и кто приводил все в выполнение. Знаете, завидовать им не нужно, я считаю, что их уже нет, зная характер", — сказал Колесник.

При этом в Украине считают, что никакого значимого ответа на такие действия не последует. Военные напомнили, что Кадыров уже грозился отправить кадыровецв в Украину, но этого сделано не было. Они добавляют, что такими атаками по Грозному Украина выставляет Кадырова в нелицеприятном свете. Над ним уже смеются не только в Украине, но и в России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже второй раз на неделю Грозный, столицы Чечни, оказался под ударом дронов. Российские телеграм-каналы сообщают, что в районе города упало два беспилотника. Как сообщают очевидцы, взрывы прогремели около 7:45 по местному времени (6:45 по Киеву). Также российские телеграм-каналы сообщают, что целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк. Размеры беспилотника, по словам свидетелей, сопоставимы с небольшим самолетом. Непосредственно перед падением дрона очевидцы слышали звуки интенсивной стрельбы, что может свидетельствовать о попытках отразить атаку. Однако сбить аппараты, судя по всему, не удалось.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/12/15/24628988.shtml
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