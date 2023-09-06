В Госдуме рассказали, что сейчас делает Суровикин

В российской Думе утверждают, что бывшего командующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина пристроили на новую "неплохую должность в СНГ". Об этом заявил изданию "Подъем" член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Сергей Суровикин (фото из открытых источников)

Объясняя исчезновение имени Суровикина из списка главнокомандующих Вооруженными силами на сайте Минобороны, он заявил, что "ничего страшного" не происходит просто Суровикин сейчас "отдыхает после войны".

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"Он воевал хорошо, прошла ситуация. Я знаю то же, что и вы, нашедшие ему другую должность, сменили, выполняет команды главкома его начальник штаба, а у Суровикина другая должность, она хорошая, по СНГ или как он там правильно называется". Но подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем увидим. Ничего страшного там не происходит", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии"" писали о том, что Путин сделал с Суровикиным. Российский генерал Сергей Суровикин, который был задержан и находился, как пленник, но дома, после "вагнеровского" мятежа, уволили. Первый раз, после внезапного исчезновения, экс-военного заметили на публике

О том, что этот генерал уволен, информирует The New York Times, ссылающийся на информацию, предоставленную двумя американскими чиновниками и источником, близким к российскому оборонному Министерству.

В частности, по информации собеседника, приближенного к российскому МО, "технически" генерал-является действующим российским офицером. Но у него не будет дальнейших "карьерных перспектив". Информацию об увольнении Суровикина обнародовала на своем Telegram-канале журналистка из РФ Ксения Собчак. Она выставила его свежее фото, отставной военный вместе с женой.

