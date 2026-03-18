Главная Новости Мир Россия В Госдуме разводят руками: против какого оружия ВСУ ничего не могут сделать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме разводят руками: против какого оружия ВСУ ничего не могут сделать

Огромная территория и нехватка ПВО вынуждают Кремль выбирать, что спасать, города или стратегические объекты

18 марта 2026, 14:52
Кравцев Сергей

В России фактически признали невозможность обеспечить полную защиту территории страны от атак беспилотников. С соответствующим заявлением выступил депутат Андрей Гурулев, слова которого распространяют российские СМИ.

Андрей Гурулев. Фото: из открытых источников

По его оценке, масштаб территории РФ делает задачу создания сплошной системы противовоздушной обороны нереалистичной. 

"Все прикрыть невозможно. Никаких сил ПВО не хватит – Россия слишком большая", — заявил парламентарий, комментируя слова Сергей Шойгу о расширении географии ударов украинских сил вплоть до районов за Уралом.

Гурулев признал, что в стране отсутствует так называемое "сплошное поле" ПВО. В этих условиях военное командование вынуждено действовать выборочно – концентрируя защиту вокруг крупнейших городов, административных центров и критически важных объектов. Речь идет о предприятиях, электростанциях, стратегических мостах и ключевых маршрутах переброски войск.

При этом депутат подчеркнул необходимость срочного создания "сплошного радиолокационного поля", которое позволило бы своевременно выявлять воздушные цели. Однако даже при наличии систем обнаружения остается вопрос о достаточном количестве средств перехвата.

Заявления прозвучали на фоне увеличения дальности и интенсивности атак беспилотников по территории России. Эксперты отмечают, что при нынешних ресурсах страна вынуждена выбирать приоритеты обороны, что оставляет значительные территории потенциально уязвимыми для ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу фактически признал резкое усиление украинской кампании дальнобойных ударов по территории России. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.




