В Госдуме разводят руками: против какого оружия ВСУ ничего не могут сделать

В России фактически признали невозможность обеспечить полную защиту территории страны от атак беспилотников. С соответствующим заявлением выступил депутат Андрей Гурулев, слова которого распространяют российские СМИ.

По его оценке, масштаб территории РФ делает задачу создания сплошной системы противовоздушной обороны нереалистичной.

"Все прикрыть невозможно. Никаких сил ПВО не хватит – Россия слишком большая", — заявил парламентарий, комментируя слова Сергей Шойгу о расширении географии ударов украинских сил вплоть до районов за Уралом.

Гурулев признал, что в стране отсутствует так называемое "сплошное поле" ПВО. В этих условиях военное командование вынуждено действовать выборочно – концентрируя защиту вокруг крупнейших городов, административных центров и критически важных объектов. Речь идет о предприятиях, электростанциях, стратегических мостах и ключевых маршрутах переброски войск.

При этом депутат подчеркнул необходимость срочного создания "сплошного радиолокационного поля", которое позволило бы своевременно выявлять воздушные цели. Однако даже при наличии систем обнаружения остается вопрос о достаточном количестве средств перехвата.

Заявления прозвучали на фоне увеличения дальности и интенсивности атак беспилотников по территории России. Эксперты отмечают, что при нынешних ресурсах страна вынуждена выбирать приоритеты обороны, что оставляет значительные территории потенциально уязвимыми для ударов.

