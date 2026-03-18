У Держдумі розводять руками: проти якої зброї ЗСУ нічого не можуть зробити

У Росії фактично визнали неможливість забезпечити повний захист території країни від атак безпілотників. З відповідною заявою виступив депутат Андрій Гурулєв, слова якого поширюють російські ЗМІ.

За його оцінкою, масштаб території РФ робить завдання створення суцільної системи протиповітряної оборони нереалістичною.

"Все прикрити неможливо. Жодних сил ППО не вистачить – Росія надто велика", — заявив парламентар, коментуючи слова Сергія Шойгу про розширення географії ударів українських сил аж до районів за Уралом.

Гурулєв визнав, що в країні відсутнє так зване "суцільне поле" ППО. У умовах військове командування змушене діяти вибірково – концентруючи захист навколо найбільших міст, адміністративних центрів і критично важливих об'єктів. Йдеться про підприємства, електростанції, стратегічні мости та ключові маршрути перекидання військ.

При цьому депутат наголосив на необхідності термінового створення "суцільного радіолокаційного поля", яке дозволило б своєчасно виявляти повітряні цілі. Однак навіть за наявності систем виявлення залишається питання достатньої кількості засобів перехоплення.

Заяви пролунали на тлі збільшення дальності та інтенсивності атак безпілотників територією Росії. Експерти зазначають, що за нинішніх ресурсів країна змушена обирати пріоритети оборони, що залишає значні території потенційно вразливими для ударів.

