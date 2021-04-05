В Госдуме РФ высказались насчет "украинского русского языка"

Русскоязычная среда в Украине должна продолжать развитие. При этом, по мнению одного из депутатов Госдумы РФ Руслана Бальбека, действующий глава украинского государства Владимир Зеленский ведет довольно агрессивную политику насчет русского языка. Точку зрения политика сообщает издание "Газета.ру", ссылаясь на "РИА Новости".



Руслан Бальбек считает, что в Украине преследуют русскоязычных. Фото из открытых источников

Бальбек, работающий в комитете, занимающемся делами национальностей, считает, что защита российского языка в Украине является "реверансом" в сторону РФ. Подобные заявления депутата Госдумы появились в Сети, как реакция на слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Напомним, днями в эфире украинского телеканала "Дом" Мендель поддала жесткой критике языковой закон и поддержала общение на "украинском русском языке".

По словам Руслана Бальбека, подобные слова лишь подтверждают уверенность российских политиков в том, что в Украине преследуют русский язык. Более того: депутат считает это причиной начала военного конфликта на Донбассе — "гражданского", по его словам.

При этом Бальбек критикует выступлении Мендель, называя ее слова об "украинском русском" всего лишь "набором слов". Как вариант, политик предполагает, что пресс-секретарю президента захотелось высказать личное мнение, но испугалась увольнения. Владимира Зеленского Руслан Бальбек не видит в роли защитника российского языка, утверждая, что для украинского президента "любой русский" не находится в почете.

Напомним, что недавно на языковую тему высказался и руководитель МВД Украины Арсен Аваков. Чиновник считает, что Украине следует вести собственную проукраинскую пропаганду, используя для этого в том числе и русский язык.

Ранее "Комментарии" сообщали, что впервые за историю существования НАТО официальные аккаунты объединения опубликовали информацию на украинском языке. О чем рассказали представители Альянса, можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, какой способ урегулирования языкового вопроса в Украине предлагает одна из депутатов "Слуги народа".

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