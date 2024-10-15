В Госдуме набросились с обвинениями на президента Владимира Зеленского из-за того, что он заявил об угрозе того, что КНДР вступает в войну с Украиной на стороне России. По мнению российского депутата Михаила Шеремета, Зеленский, якобы просто "пугает" страны Запада.

Госдума РФ

"Зеленский продолжает плодить оголтелые и огульные заявления, выдавая свои домыслы за реальные факты, тем самым создавая очередную страшилку для западных стран", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

При этом он считает, целью соответствующих заявлений Зеленского якобы является получение дополнительного оружия и денег от западных стран. В то же время добавил, что если и говорить о включении третьей стороны в войну в Украине, то якобы следует говорить о странах НАТО, которые помогают Киеву.

Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинскую войну на стороне агрессора.

Также "Комментарии" рассказывали, что Северная Корея может отправить тысячи военнослужащих для поддержки захватнической войны России против Украины. Эксперты отмечают, что армия КНДР очень мощная, ее численность составляет около 1 млн человек, а страна постоянно готовится к войне. У КНДР есть один из крупнейших артиллерийских арсеналов в мире. Около 50% снарядов, которые сейчас используют Россия, поступают именно из Северной Кореи, включая артиллерийские установки. Однако кроме оружия у КНДР есть огромное количество человеческих ресурсов, которые в условиях диктаторского режима не имеют значительной стоимости. Путин привлек лидера КНДР Ким Чен Ына к войне из-за снижения боевого духа среди россиян. В ответ Северная Корея может получать продовольствие и военные технологии России.





