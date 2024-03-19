В Госдуме сделали новое дерзкое заявление о "санитарной зоне" в Украине: что хотят сделать

После заявления Путина в России продолжают говорить о "санитарной зоне" на территории Украины. Так как она якобы должна "обезопасить" Россию. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

По его словам, в этой "зоне" предусмотрено нахождение только российской армии. Также он заявил, что якобы территория "санитарной зоны" будет полностью "безопасна", ведь будет под "защитой" армии РФ.

"Санитарная зона будет такой глубины, которая исключит влияние на нашу территорию — раз. Два — Там не будет никаких украинских сил, никаких военнослужащих. Там все будет контролировать армия РФ", — сказал глава Комитета.

Но он не сказал, сколько километров будет занимать эта "зона", неизвестно. Андрей Картаполов заявил, что она охватит столько, сколько получится.

Также он добавил, что это не зона отчуждения, а пригодная для жизни территория.

"Это не зона отчуждения, где никого нет. Это санитарная зона от бандитов, которыми являются ВСУ", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Украины на заявления Путина о "санитарной зоне" . Идея президента России Владимира Путина о создании "санитарной зоны" на территории Украины является очевидным признаком того, что Москва планирует эскалацию войны в соседней Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отмечается, что Путин поднял вопрос о возможности создания "санитарной зоны" во время своей речи после победы на переизбрании в воскресенье. Кремль заявил, что этот шаг будет "единственным способом оградить Россию от нападений Украины".

Советник главы ОП уверен, что все это является прямым свидетельством того, что Россия не готова жить в современных общественно-политических отношениях с учетом абсолютных суверенных прав других стран.



