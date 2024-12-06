Западные страны рассматривают возможность введения миротворческого контингента на территорию Украины, но такой сценарий вряд ли будет приемлем для России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя подготовку такого плана Германией.

Госдума РФ

По словам Чепы, Запад уже длительное время работает над разными вариантами урегулирования ситуации в Украине, в частности, рассматривая участие миротворцев.

"Они давно занимаются этим вопросом, снабжая специалистов из Германии и других стран. Однако для нас это вряд ли будет приемлемым", — отметил депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 5 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что правительство Германии ведет подготовку и анализирует сценарии такого вмешательства, однако вся эта работа остается конфиденциальной.

Писториус также отметил, что решение об участии немецких военных в миротворческой миссии будет зависеть от ряда условий, определенных сторонами конфликта.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что немецкие военнослужащие могут быть направлены в Украину для поддержания мира. В то же время, она уточнила, что это возможно только после прекращения огня. Новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас на выходных уже заявила, что считает возможным, чтобы европейские солдаты обеспечили возможное прекращение огня в Украине. По ее словам, солдаты для этого могут быть из стран, которые уже высказывались открытыми для дискуссий по отправке войск в прошлом. К ним можно отнести Францию, Великобританию и страны Балтии.



