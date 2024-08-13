В Госдуме сказали, ударят ли по Украине ядеркой из-за событий в Курской области

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев исключил возможность ядерного удара по территории Украины в ответ на действия ВСУ в Курской области. В частности, в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он подчеркнул, что по "военной инфраструктуре" Украины наносятся удары высокоточным оружием, и этого достаточно.

Ядерное оружие РФ

По его словам, главная задача для ВС РФ – "вышвырнуть боевиков", которые вторглись в Курскую область. Кроме того, есть необходимость "отодвинуть эту границу", чтобы БПЛА, артиллерийские снаряды, мины и другие виды вооружений не доставали до российских рубежей, указал депутат.

"Никакого ядерного оружия никто применять не будет. По инфраструктуре украинской и так наносятся удары боеприпасами высокой точности и большой дальности. Удар по центру Киева на сегодняшнем этапе исключен. У нас формируются резервы, новые части, идет набор контрактников", — заявил Соболев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия неоднократно шантажировала Запад применением тактического ядерного оружия, если Киев и его союзники будут переходить "красные линии". Впрочем, эксперты посчитали, что Украина перешла такие линии не менее 30 раз и это ни к чему не привело. Именно поэтому, аналитики начали сомневаться в том, что у России ядерный арсенал находится в рабочем состоянии.

Аналитики подчеркнули, что старение ядерного арсенала России вызывает подозрения, что все угрозы могут быть просто блефом. В качестве примера они вспоминают случай с советским лидером Никитой Хрущевым, который угрожал ударом по США, хотя на тот момент у СССР было только две ракеты.



