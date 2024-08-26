В Госдуме сказали, зачем ударили по Украине дронами и ракетами

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Ткачик Олеся
В России отреагировали на массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины, который произошел 26 августа. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что массированный удар ВС РФ по территории Украины связан в том числе с вторжением ВСУ в Курскую область. Кроме того, он также связал действия российских военных с целями выполнения задач спецоперации.
Ракетный удар
Он подчеркнул, что удары были нанесены в связи с принятыми решениями по выполнению ряда задач. Речь идет и о происходящем в Курской области, поскольку события в регионе в РФ считают прямым актом военной агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа террористическая Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, главной целью российских ударов стала энергетическая инфраструктура Украины. Он рассказал, что от массированной атаки России пострадали 15 областей. Российская армия провела комбинированную атаку с использованием беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет, в том числе "Кинжал". По словам Шмыгаля, основной целью российской атаки стала украинская энергетика.
В то же время, эксперты отмечают, что РФ провела нетипичный "удар возмездия", поскольку он пришелся не по "центрам принятия решений", а по объектам энергетики. Именно поэтому, по его мнению, под руководством министра обороны РФ Белоусова армия агрессора будет пытаться любой ценой разрушить нашу энергетику, спровоцировать гуманитарную катастрофу и поставить Украину на колени.
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