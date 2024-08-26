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В Госдуме сказали, зачем ударили по Украине дронами и ракетами

В России говорят, что они отомстили за «вторжение» в Курскую область

сегодня, 12:48 comments1476
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Ткачик Олеся

В России отреагировали на массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины, который произошел 26 августа. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что массированный удар ВС РФ по территории Украины связан в том числе с вторжением ВСУ в Курскую область. Кроме того, он также связал действия российских военных с целями выполнения задач спецоперации.

В Госдуме сказали, зачем ударили по Украине дронами и ракетами

Ракетный удар

"Идет "СВО". Чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, в том числе, для нанесения ракетных ударов, огневого поражения", — заявил Красов.

Он подчеркнул, что удары были нанесены в связи с принятыми решениями по выполнению ряда задач. Речь идет и о происходящем в Курской области, поскольку события в регионе в РФ считают прямым актом военной агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа террористическая Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, главной целью российских ударов стала энергетическая инфраструктура Украины. Он рассказал, что от массированной атаки России пострадали 15 областей. Российская армия провела комбинированную атаку с использованием беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет, в том числе "Кинжал". По словам Шмыгаля, основной целью российской атаки стала украинская энергетика.

В то же время, эксперты отмечают, что РФ провела нетипичный "удар возмездия", поскольку он пришелся не по "центрам принятия решений", а по объектам энергетики. Именно поэтому, по его мнению, под руководством министра обороны РФ Белоусова армия агрессора будет пытаться любой ценой разрушить нашу энергетику, спровоцировать гуманитарную катастрофу и поставить Украину на колени.




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Источник: https://lenta.ru/news/2024/08/26/tseli-massirovannogo-udara-po-ukraine/
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