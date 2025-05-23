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В Госдуме сообщили о наличии сценария о разделении Украины

В Госдуме прокомментировали приказ Путина о создании буферной зоны

сегодня, 13:06
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что поручил создать буферные зоны на границе с Украиной.

В Госдуме сообщили о наличии сценария о разделении Украины

Госдума РФ

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что при создании буферной зоны необходимо учитывать дальность полета ракет, которые есть у ВСУ.

"Если говорить о безопасности для наших границ, следует прежде всего учитывать дальнобойность иностранного оружия, что поставляется на Украину", — заявил Алексей Журавлев.

При этом депутат страны-агрессора почеркнул, что ракеты Storm Shadow, которые есть на вооружении ВСУ, способны преодолевать расстояние до 500 километров.

Он подчеркнул, что существует сценарий, при котором придется поделить Украину — это возможно в том случае, если Запад и дальше будет поставлять Киеву такие ракеты.

В то же время член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что длина буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной будет минимум 50 километров.

Россиянин выразил аналогичное мнение о том, что эта зона будет зависеть от дальнобойности ракет, от того, будут ли поставлять западные страны дальнобойное оружие Украине.

При этом российский военный эксперт Василий Дандыкин также указал на 50-километровую буферную зону.

"Объективно, на мой взгляд, не менее 50 километров, так примерно, чтобы дроны не летали, артиллерия не доставала", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, им принято решение о создании так называемой буферной зоны безопасности. По его словам, она будет проходить вдоль границы между Россией и Украиной.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/23/putin-ob-yavil-o-sozdanii-bufernoy-zony-vdol-granitsy-rossii-i-ukrainy-kakie-detali-neobhodimo-uchest/
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