Возможное признание Крыма частью России со стороны США может стать своего рода тестом перед будущими политическими шагами, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Белик.

Госдума РФ

По его мнению, если Вашингтон официально признает Крым российским, это станет свидетельством более трезвого и объективного взгляда на текущую геополитическую реальность.

"Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно. Вашингтон в ситуации с Крымом делает пробные шаги, в том числе оценивая, как к его инициативам отнесутся в ЕС", — заявил российский депутат.

Помимо этого, он также подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма и новых территорий закреплён в Конституции РФ, а территориальная целостность страны якобы не подлежит пересмотру.

"В случае признания Штатами Крыма, который более 10 лет успешно развивается в составе России, как минимум полуостров будет избавлен от санкций США, что, разумеется, даст ему новый импульс развития. Но и этот вопрос Вашингтон постарается использовать с выгодой для себя, вернувшись к нему в дальнейшем в спорной ситуации с Гренландией", — заключил депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед тем, как требовать у Украины "решения" по Крыму, Штаты должны сначала публично отказаться от подписанной в 2018-м году Крымской декларации, отметил политолог Виктор Шлинчак. При этом он напомнил, что эта декларация была принята не при Джо Байдене, а во время первого президентства Дональда Трампа.

Также есть мнение, что Америка "приглашает" сильные или агрессивные государства начать эпоху передела мира, захват соседних стран. А президент Дональд Трамп, по его мнению, будет их всех мирить и отбирать вкусные куски у страны-жертвы агрессии.



