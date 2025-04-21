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Ткачик Олеся
Возможное признание Крыма частью России со стороны США может стать своего рода тестом перед будущими политическими шагами, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Белик.
Госдума РФ
По его мнению, если Вашингтон официально признает Крым российским, это станет свидетельством более трезвого и объективного взгляда на текущую геополитическую реальность.
Помимо этого, он также подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма и новых территорий закреплён в Конституции РФ, а территориальная целостность страны якобы не подлежит пересмотру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед тем, как требовать у Украины "решения" по Крыму, Штаты должны сначала публично отказаться от подписанной в 2018-м году Крымской декларации, отметил политолог Виктор Шлинчак. При этом он напомнил, что эта декларация была принята не при Джо Байдене, а во время первого президентства Дональда Трампа.
Также есть мнение, что Америка "приглашает" сильные или агрессивные государства начать эпоху передела мира, захват соседних стран. А президент Дональд Трамп, по его мнению, будет их всех мирить и отбирать вкусные куски у страны-жертвы агрессии.
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