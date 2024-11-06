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В Госдуме спрогнозировали завершения войны в Украине в «считанные дни»: детали

В Госдуме после победы Трампа ожидают потепления отношений между РФ и США

сегодня, 13:13
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Ткачик Олеся

Как заявил депутат Госдумы страны-агрессора России Александр Толмачев, после победы Дональда Трампа на выборах в США, отношения Вашингтона и Москвы могут стать немного теплее.

В Госдуме спрогнозировали завершения войны в Украине в «считанные дни»: детали

Госдума РФ

"Можно надеяться, что наши отношения с США станут немного теплее — но именно немного. Такая надежда всегда уместна в отношениях с любыми лидерами, и первое лицо Америки не исключение", — сказал депутат Госдумы РФ.

В то же время, он заявил о том, что "большая игра" продолжится вне зависимости от того, кто займет кресло президента США.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к более конструктивному подходу в вопросе решения "конфликта" в Украине.

"Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков", — сказал российский депутат.

При этом Слуцкий подчеркнул, что Трамп в политике якобы всегда был "большим бизнесменом". Он также выразил уверенность в том, что когда США перестанут поддерживать правительство Украины, конфликт завершится в "считанные дни".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил, что Россия будет судить по делам американских властей, а эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны. Кроме того, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с США, изменится ли пока противоположный настрой Вашингтона, будет ясно в январе 2025 года, когда вступит в должность новый президент Соединенных Штатов.




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Источник: https://www.gazeta.ru/
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