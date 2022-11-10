В Госдуме требуют наказания для Украины на фоне успешного наступления ВСУ в Херсонской области

Как и следовало ожидать – после очередного поражения российской армии на поле боя в России начали угрожать Украине новыми массированными ударами по энергетическим объектам. Это, уверены в российской Госдуме, должно стать расплатой для всех украинцев за наступление ВСУ в Херсонской области и продвижение в сторону Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Андрея Лугового в Телеграмм.

Андрей Луговой. Фото: из открытых источников

Депутат похвалил командующего оккупационными войсками в Украине Суровикина за решение об отводе войск на левый берег Днепра. В духе российской пропаганды Андрей Луговой заявил, что это очень символично, мол неслучайно Украина всегда бал разделена Днепром на левый и правый берег.

"С политической точки зрения мы демонстрируем украинскому обществу готовность посеять хаос и панику. И добивать энергетическую инфраструктуру так, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания", — заявил Луговой, предлагая усилить массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине.

Кроме того, депутат Госдумы РФ угрожает взрывать мосты через реку Днепр, чтобы "отрезать прибывающую с левобережья логистику ВСУ".

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