План победы Владимира Зеленского имеет один пункт, который якобы "погубит" Украину, заявил депутат Государственной думы страны-агрессора Дмитрий Белик. По его словам, речь идет о желании Украины стать членом НАТО.

Госдума РФ

По мнению Белика, этот шаг "погубит" Украину, и на ее руинах Запад продолжит свою игру. Депутат даже заявил, что западные политики постоянно манипулируют установкой "Украина в НАТО", чтобы "свести геополитические счеты" с Российской Федерацией.

Российский депутат отметил, что официальное принятие Украины в Североатлантический альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран организации в защите республики, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются.

"Одно дело оказывать военную помощь, совсем другое — самим брать в руки оружие, в любом случае только внеблоковый статус Украины соответствует требованиям России", — заявил Белик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первыми требованиями РФ к Украине, чтобы начать переговоры о мире являются отказ от членства в НАТО и вывод ВСУ из четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Как говорят эксперты, несмотря на то, что РФ выставляет Украине неуместные требования, среди которых остаются демилитаризация и денацификация страны, переговоры о заключении перемирия могут состоятся уже в этом году или в начале 2025 года. Проблема в том, добавляют аналитики, что Запад не готов дать Украине все то, что ей нужно для победы, поэтому и продвигается мнение, что войну нужно замораживать. Для этого якобы Украине готовые предоставить гарантии безопасности. Не исключено, что Украину даже пригасят в НАТО, но без оккупированных территорий.



