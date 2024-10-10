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Ткачик Олеся
План победы Владимира Зеленского имеет один пункт, который якобы "погубит" Украину, заявил депутат Государственной думы страны-агрессора Дмитрий Белик. По его словам, речь идет о желании Украины стать членом НАТО.
Госдума РФ
По мнению Белика, этот шаг "погубит" Украину, и на ее руинах Запад продолжит свою игру. Депутат даже заявил, что западные политики постоянно манипулируют установкой "Украина в НАТО", чтобы "свести геополитические счеты" с Российской Федерацией.
Российский депутат отметил, что официальное принятие Украины в Североатлантический альянс будет означать не опосредованное, а самое прямое участие стран организации в защите республики, воевать за которую члены военно-политического блока не собираются.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первыми требованиями РФ к Украине, чтобы начать переговоры о мире являются отказ от членства в НАТО и вывод ВСУ из четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Как говорят эксперты, несмотря на то, что РФ выставляет Украине неуместные требования, среди которых остаются демилитаризация и денацификация страны, переговоры о заключении перемирия могут состоятся уже в этом году или в начале 2025 года. Проблема в том, добавляют аналитики, что Запад не готов дать Украине все то, что ей нужно для победы, поэтому и продвигается мнение, что войну нужно замораживать. Для этого якобы Украине готовые предоставить гарантии безопасности. Не исключено, что Украину даже пригасят в НАТО, но без оккупированных территорий.
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