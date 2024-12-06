В Госдуме выставили унизительное требование Кадырову: детали скандала

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Ткачик Олеся
В четверг, 4 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров публично обвинил глав Следственного комитета России и министерства внутренних дел РФ Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в "сидении не на своих местах". Такое заявление он сделал из-за уголовного дела, которое было открыто в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев.
Рамзан Кадыров
Известно, что речь идет о 14-летнем Муслиме Мурдиеве, о котором зашла речь, в сентябре 2023 года вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Следователи опубликовали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Сейчас он под домашним арестом.
На слова Кадырова отреагировали депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов. Они призвали Кадырова принести извинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину за критические высказывания в его адрес.
Свой пост Кусмаков сопроводил хештегом КадыровИзвинись. Аналогично поступил Климов, который поддержал главу СК и заявил, что не даст его в обиду.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров почувствовал слабость Путина, который не может поставить его на место.
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