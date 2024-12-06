В Госдуме выставили унизительное требование Кадырову: детали скандала

В четверг, 4 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров публично обвинил глав Следственного комитета России и министерства внутренних дел РФ Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в "сидении не на своих местах". Такое заявление он сделал из-за уголовного дела, которое было открыто в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев.

Рамзан Кадыров

Известно, что речь идет о 14-летнем Муслиме Мурдиеве, о котором зашла речь, в сентябре 2023 года вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Следователи опубликовали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Сейчас он под домашним арестом.

"Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах. Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет" , — заявил Кадыров.

На слова Кадырова отреагировали депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов. Они призвали Кадырова принести извинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину за критические высказывания в его адрес.

" Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" Председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным ", — заявил Кусмаков.

Свой пост Кусмаков сопроводил хештегом КадыровИзвинись. Аналогично поступил Климов, который поддержал главу СК и заявил, что не даст его в обиду.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кадыров почувствовал слабость Путина, который не может поставить его на место.



