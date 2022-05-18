В Госдуме заговорили о смене флага России

Так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Михаил Шеремет заявил, что якобы сегодня Запад объявил войну знамени Победы, потому что он везде под запретом.

Шеремет отметил, что Запад боится красного флага, потому что он символизирует победу советского народа. Именно поэтому было бы правильно вновь вернуться к истокам и признать знамя Победы государственным флагом России.

Далее депутат озвучит пропагандистские тезисы, которые вливают в уши россиян с российских телеэкранов о том, что под знаменем Победы "деды воевали", а теперь правнуки этих самых дедов под знаменем Победы воюют в Украине, где, по мнению Шеремета, они противостоят не только украинцам, но и всему коллективному Западу.

Парламентарий Госдумы добавил, что он не хочет приуменьшить значение российского флага, но сейчас считает, что пришло время возродить гордость и вернуть красный флаг, как главный символ "возрождения супердержавы".

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