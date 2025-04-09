Депутат Госдумы страны-агрессора Михаил Шеремет заявил, что якобы Россия и США имеют очень много "компромата" на президента Владимира Зеленского. Как заявил российский депутат, якобы всей этой информации хватит на "несколько пожизненных сроков".

Госдума РФ

"У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков", — заявил Шеремет.

По его словам, среди всего прочего именно Владимир Зеленский отдавал приказы обстреливать российские территории. Якобы он также одобри и проведение разного рода диверсий, которые привели к "жертвам среди гражданского населения".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин видит во Владимире Зеленском самую большую угрозу. Он считает, что не может принудить Украину к капитуляции только лишь по той причине, что именно Зеленский отказывается подписать необходимые документы. Именно поэтому Путин и настаивает на том, чтобы США принудили Украину провести выборы, чтобы отстранить от власти Зеленского. При этом, как ни странно, эту идею поддержала республиканка украинского происхождения Виктория Спартц.

Но правда в том, говорят эксперты, что Путин не понимает одного. Не Зеленский не хочет подписывать капитуляцию и отдавать России оккупированные территории. По их словам, этого не хочет украинский народ, которые никому не даст принудить Украину к миру на невыгодных условиях. Правда в том, что Украина – не Россия, и тут вожди не могут навязывать народу свое мнение, каким бы они ни было. Народ не смириться с тем, что РФ нужно отдать Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.



