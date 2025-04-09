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Ткачик Олеся
Депутат Госдумы страны-агрессора Михаил Шеремет заявил, что якобы Россия и США имеют очень много "компромата" на президента Владимира Зеленского. Как заявил российский депутат, якобы всей этой информации хватит на "несколько пожизненных сроков".
Госдума РФ
По его словам, среди всего прочего именно Владимир Зеленский отдавал приказы обстреливать российские территории. Якобы он также одобри и проведение разного рода диверсий, которые привели к "жертвам среди гражданского населения".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин видит во Владимире Зеленском самую большую угрозу. Он считает, что не может принудить Украину к капитуляции только лишь по той причине, что именно Зеленский отказывается подписать необходимые документы. Именно поэтому Путин и настаивает на том, чтобы США принудили Украину провести выборы, чтобы отстранить от власти Зеленского. При этом, как ни странно, эту идею поддержала республиканка украинского происхождения Виктория Спартц.
Но правда в том, говорят эксперты, что Путин не понимает одного. Не Зеленский не хочет подписывать капитуляцию и отдавать России оккупированные территории. По их словам, этого не хочет украинский народ, которые никому не даст принудить Украину к миру на невыгодных условиях. Правда в том, что Украина – не Россия, и тут вожди не могут навязывать народу свое мнение, каким бы они ни было. Народ не смириться с тем, что РФ нужно отдать Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.
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