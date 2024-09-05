В России, похоже, новые методички, суть которых убедить местное население в том, что РФ уже якобы победила в "специальной военной операции", хотя на самом деле это не так и активные боевые действия продолжаются не только на Донбассе, а и в Курской области.

Андрей Колесник

Как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник он в целом согласен с утверждением командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в "специальной военной операции" в Украине.

Колесник заявил, что "не на сто процентов, но согласен" с высказыванием Алаудинова. По его словам, если бы России и Украине начиная с Минских соглашений дали разобраться между собой, то стороны бы договорились и "все решили".

"В "СВО" мы выиграли. Да, вмешалось НАТО, мы с НАТО воюем, а альянс никакого отношения к "СВО" не имеет. Сейчас посмотрите, кто в Курске, в Полтаве был? Наемники. Наемники, развединформация НАТО, оружие НАТО. Уже какое "СВО"? "СВО" мы выиграли, сейчас продолжается борьба с НАТО, так что Апти Аронович, я думаю, прав", — сказал российский депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже "победила" в "специальной военной операции" в Украине. По его словам, теперь у России появилась новая задача – "сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам".

В то же время кремлевский диктатор Путин заявил, что главной целью так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками.



