logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Госдуме заявили, что РФ победила в «СВО», сейчас воюет с НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме заявили, что РФ победила в «СВО», сейчас воюет с НАТО

В Госдуме заявили, что в «СВО» Россия победила, сейчас же она вынуждена «воевать» с наемниками НАТО

сегодня, 15:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В России, похоже, новые методички, суть которых убедить местное население в том, что РФ уже якобы победила в "специальной военной операции", хотя на самом деле это не так и активные боевые действия продолжаются не только на Донбассе, а и в Курской области.

В Госдуме заявили, что РФ победила в «СВО», сейчас воюет с НАТО

Андрей Колесник

Как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник он в целом согласен с утверждением командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в "специальной военной операции" в Украине.

Колесник заявил, что "не на сто процентов, но согласен" с высказыванием Алаудинова. По его словам, если бы России и Украине начиная с Минских соглашений дали разобраться между собой, то стороны бы договорились и "все решили".

"В "СВО" мы выиграли. Да, вмешалось НАТО, мы с НАТО воюем, а альянс никакого отношения к "СВО" не имеет. Сейчас посмотрите, кто в Курске, в Полтаве был? Наемники. Наемники, развединформация НАТО, оружие НАТО. Уже какое "СВО"? "СВО" мы выиграли, сейчас продолжается борьба с НАТО, так что Апти Аронович, я думаю, прав", — сказал российский депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже "победила" в "специальной военной операции" в Украине. По его словам, теперь у России появилась новая задача – "сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам".

В то же время кремлевский диктатор Путин заявил, что главной целью так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2024/09/05/pobeda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теги:

Новости

Все новости