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В Минобороны РФ заявили, что Россия победила в «СВО» и назвали новую «мирную» цель

В Минобороны РФ заявили, что Россия одержала победу в «СВО»

сегодня, 12:21
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Ткачик Олеся

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия уже "победила" в "специальной военной операции" в Украине.

В Минобороны РФ заявили, что Россия победила в «СВО» и назвали новую «мирную» цель

Апти Алаудинов

По его словам, теперь у России появилась новая задача – "сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам".

В связи с чем Алаудинов сделал выводы о том, что Россия одержала победу в своей "СВО" вообще непонятно, ведь известно, что она с начала полномасштабного вторжения не может даже выйти на границы Донецкой области. Несмотря на кратное преобладании в силах и средствах, оккупанты не могут взять ни Часов Яр, ни Покровск, ни Селидово. Более того, почти месяц назад Украина начала свою "специальную военную операцию" в Курской области, и в отличие от РФ у ВСУ там все идет по плану. Украина оккупировала часть населенных пунктов Курской области, и Россия сделать с этим ничего не может.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области якобы может стать завершающим этапом "СВО", заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, Украина якобы перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее "посыпалась" линия фронта. При этом Алаудинов почему-то решил, что ВСУ не смогут удержать захваченные в России территории.

В то же время кремлевский диктатор Путин заявил, что главной целью так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками. По словам диктатора, Украина пытается отвлечь внимание РФ от этой цели наступлением на Курщине, однако у нее якобы ничего не получится.





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Источник: https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/5585
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