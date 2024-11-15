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В Госдуме заявили о выполнении всех целей «СВО»: что воодушевило агрессора

В Госдуме заявили, что армия РФ якобы имеет стратегические успехи на фронте в Украине

сегодня, 14:47 comments2128
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Ткачик Олеся

Вооруженные силы страны-агрессора РФ якобы имеют "стратегический успех" на всей линии боевого соприкосновения в Украине, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

В Госдуме заявили о выполнении всех целей «СВО»: что воодушевило агрессора

Госдума РФ

Российские депутат заявил, что Украина испытывает дефицит ресурсов. При этом он добавил, что в США происходит передача власти, и уходящая администрация президента Джо Байдена пытается успеть дать Киеву "что-то из-под полы".

"Очень важно, что у них в войсках начинается полная анархия. Много людей дезертирует. То есть если в целом обстановку взять на всем фронте, то я считаю, что у нас нормальный успех", — заявил депутат Госдумы.

На этом фоне он даже выразил уверенность, что РФ якобы сможет достичь всех целей "специальной военной операции".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ постоянно меняют цели "СВО". Но все же они хотят получить контроль над четырьмя украинскими областями – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые россияне даже внесли в свою Конституцию, как "новые регионы". При этом известно, что РФ не контролирует ни одну из областей полностью.

Кроме того, в РФ хотят, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, радикально сократила свою армию и сделала русский язык вторым государственным.

Также "Комментарии" рассказывали, что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия продолжает вести "специальную военную операцию", так как стремится выполнить все своих поставленные целей. В то же время он добавил, что применение каких бы то ни было западных вооружений якобы не смогут изменить динамику на фронте.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/11/15/24392821.shtml?updated
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