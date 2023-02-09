В ГУР рассказали, как в РФ изменится режим

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Кравцев Сергей
В России изменится режим в результате бунта населения. И это будет именно бунт, а не осмысленный протест, поскольку страна-агрессор не имеет гражданского общества. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Он отметил, что на каком-то этапе в РФ цены на нефть позволили прокормить население, для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов не исключил, что после войны Россия может развалиться на несколько субъектов.
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