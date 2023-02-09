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В ГУР рассказали, как в РФ изменится режим

В украинской разведке считают, что путинский режим обречен на свержение

сегодня, 10:54
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Автор:

Кравцев Сергей

В России изменится режим в результате бунта населения. И это будет именно бунт, а не осмысленный протест, поскольку страна-агрессор не имеет гражданского общества. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В ГУР рассказали, как в РФ изменится режим

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Все сценарии (Ред. – президента России Владимира Путина) ложатся на подготовленную почву. Это народ, сотни лет живший в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", — отметил Юсов.


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Он отметил, что на каком-то этапе в РФ цены на нефть позволили прокормить население, для многих этого оказалось достаточно, а остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.                                                                                                                                                    

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан — с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации", — прогнозирует Андрей Юсов.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов не исключил, что после войны Россия может развалиться на несколько субъектов.

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