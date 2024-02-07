В ГУР рассказали, какими мошенническими методами Россия заманивает сирийцев на войну в Украине

Россия мошенническими методами с помощью турфирм вербует на войну в Украине сирийцев. По данным ГУР, желающих соблазняют высокооплачиваемой работой на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают еще более оплачиваемой работой в Бурятии. Однако, как отмечают разведчики, в Улан-Уде сирийцев ожидает мобилизация в 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду ВС РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине.

РФ через турфирмы вербует сирийцев на войну

В ГУР Минобороны также сообщили, что сирийцев готовят "к работе в охране" недалеко от Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия, а это около тысячи наемников, проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

После прохождения учений, сообщают в разведке, боевиков доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда в Россию. По прибытии им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов",

– говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия только на востоке теряет погибших в 8 раз больше, чем Украина. Но, несмотря на это, ставка у противника делается все равно на человеческий ресурс. По состоянию на декабрь 2023 г. потери России в войне в Украине составили 339 850 военных.

"Комментарии" сообщали, что бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на заявления нардепа Давида Арахамии, призывающего обнародовать потери Украины на войне. По ее словам, это не вопрос доступа информации или свободы слова, а необходимость во время войны. Она заявила, что основная причина, почему Украина скрывает свои потери на войне из-за необходимости военных планировать операции. По ее словам, военные планируют свои действия полагаясь на информацию о количестве боеспособных солдат в собственном подразделении и подразделении противника. Также Маляр отметила, что Россия также пытается скрыть собственные потери от Украины . Однако из-за противостояния на информационном фронте Украина обнародует данные о потерях России на войне. Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, Россия на войне в Украине потеряла более 390 тыс. военных. По словам Анны Маляр, эта цифра базируется как на убитых россиянах, так и раненых, ведь они уже не способны вести боевые действия.



