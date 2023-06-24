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В ISW оценили шансы вооруженного мятежа Пригожина в РФ

Американские аналитики не верят, что главарь "Вагнера" достигнет успеха

сегодня, 07:45 comments3596
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Кравцев Сергей
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Главарь российской частной военной компании "Вагнер", которого называют "поваром" диктатора Владимира Путина, — Евгений Пригожин, похоже решился на вооруженный мятеж, чтобы добиться смены руководства в Минобороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW оценили шансы вооруженного мятежа Пригожина в РФ

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

При этом в ISW не верят в успех затеи Пригожина.


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"…Пригожин, похоже, начал вооруженный мятеж 23 июня, чтобы вызвать смену руководства в Министерстве обороны России, что вряд ли увенчается успехом", — говорится в отчете.

Отметим, все началось тем, что руководитель "вагнеровцев" распространил видео из связанного с ВЧК канала Telegram от 23 июня, в котором, как сообщается, показаны последствия ракетного удара по тыловому лагерю его наемников.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении этого удара. При этом в ISW не могут самостоятельно проверить достоверность видео. Эксперты допускают, что оно, возможно, было создано в информационных целях.

Затем Пригожин использовал видео, чтобы оправдать свою самую откровенную риторическую эскалацию против Минобороны РФ на сегодняшний день и призыв к действиям против ведомства.

Пригожин утверждал, что "Совет вагнеровских командиров" принял решение остановить "зло, принесенное военным руководством", которое пренебрегает и губит жизни десятков тысяч российских солдат, имея в виду живую силу оккупационных войск в Украине.

Также "повар Путина" призвал россиян не сопротивляться, сохранять спокойствие, оставаться в своих домах и предупредил, что его наемники "разберутся" с теми, кто уничтожил российских солдат. А затем пообещал вернуться на фронт в Украину.

Пригожин также, в частности, обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в личном планировании операции по уничтожению "вагнеровцев", и заявил, что 25 тысяч его наемников готовы действовать. Позднее он опубликовал аудиообращение, в котором уточнил свои предыдущие высказывания и заявил, что никакого "переворота" нет, а есть "марш за справедливость".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-23-2023
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