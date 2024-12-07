В ISW рассказали, чего Кремль хочет добиться от США

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Кравцев Сергей
Путинский режим пытается формировать внешнюю политику США так, чтобы Вашингтон взаимодействовал на выгодных для Москвы условиях. При этом США должны не уступать ни одной из целей Кремля в Украине и мире. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Аналитики обратили внимание, что в обнародованном 5 декабря интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль хочет "нормальных" отношений с Соединенными Штатами, и повторил давние кремлевскую риторику, пытаясь обвинить США и НАТО в подрыве отношений с Россией.
В ISW обратили внимание, что заявления Лаврова в значительной степени совпадали с тезисами российского диктатора Владимира Путина, которые он произнес 7 ноября и которые также призывали к перезагрузке отношений между США и Россией на российских условиях.
Лавров также отметил, что Кремль по-прежнему не намерен вести переговоры на любых условиях, кроме своих собственных. Он также ложно заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине на основе Устава ООН.
В ISW напомнили, что все это несмотря на то, что Москва продолжает нарушать Устав ООН, ведя свою незаконную захватническую войну против Украины, нарушая украинский суверенитет, территориальную целостность и предыдущие договоры России с Украиной.
В то же время, Сергей Лавров отверг любую идею вывода российских войск из оккупированной Украины и ложно заявил, что Россия не пытается "истребить" украинский народ.
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