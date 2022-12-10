В ISW рассказали, что пообещала Россия Ирану взамен на поставки оружия

За согласием Ирана на сотрудничество с Россией в военном секторе стоит не только чисто финансовые аспект, когда есть желание заработать на продаже вооружения. Есть и другой аспект. Иран может получить современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО от России в обмен на поставки высокоточных ракет и дронов. Поскольку в РФ уже есть острый дефицит с высокоточным оружием в войне против Украины, было принято решение усилить сотрудничество с Ираном. Как передает издание "Комментарии", об этом говорит с я обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Флаги России и Ирана. Фото: mehrnews.com

Американские аналитики обращают внимание, что Россия может отправить Ирану самолеты Су-35 в течение следующего года и, возможно, стремится создать общую российско-иранскую линию по производству беспилотных систем в РФ.

Ссылаясь на заявления представителей разведки США от 19 ноября, в ISW указывают, что Россия и Иран осенью завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.



"9 декабря российский милблогер заявил, что мониторы воздушного движения показывают, что грузовые самолеты ВВС Ирана возобновили полеты в Москву 8 декабря после короткого перерыва в таких полетах", — информируют специалисты.

В отчете также добавляют, что 3 декабря заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери в Тегеране.

По всей вероятности, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в войне против Украины.

"Российские военные все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения собственного арсенала систем высокоточного оружия", — подытожили в Институте изучения войны.

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