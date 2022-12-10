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В ISW рассказали, что пообещала Россия Ирану взамен на поставки оружия

Аналитики ISW считают, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие

сегодня, 08:30
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Автор:

Кравцев Сергей

За согласием Ирана на сотрудничество с Россией в военном секторе стоит не только чисто финансовые аспект, когда есть желание заработать на продаже вооружения. Есть и другой аспект. Иран может получить современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО от России в обмен на поставки высокоточных ракет и дронов. Поскольку в РФ уже есть острый дефицит с высокоточным оружием в войне против Украины, было принято решение усилить сотрудничество с Ираном. Как передает издание "Комментарии", об этом говорит с я обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, что пообещала Россия Ирану взамен на поставки оружия

Флаги России и Ирана. Фото: mehrnews.com

Американские аналитики обращают внимание, что Россия может отправить Ирану самолеты Су-35 в течение следующего года и, возможно, стремится создать общую российско-иранскую линию по производству беспилотных систем в РФ.

Ссылаясь на заявления представителей разведки США от 19 ноября, в ISW указывают, что Россия и Иран осенью завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.

"9 декабря российский милблогер заявил, что мониторы воздушного движения показывают, что грузовые самолеты ВВС Ирана возобновили полеты в Москву 8 декабря после короткого перерыва в таких полетах", — информируют специалисты.

В отчете также добавляют, что 3 декабря заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом Мохаммадом Багери в Тегеране.

По всей вероятности, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в войне против Украины.

"Российские военные все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения собственного арсенала систем высокоточного оружия", — подытожили в Институте изучения войны.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-9?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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