В какую страну лучше не ездить: Москва заявила об «охоте» на владельцев паспортов РФ

Министерство иностранных дел России фактически предупредило граждан РФ о возможных проблемах при поездках в Молдову, призвав россиян заранее “взвешивать риски” и оценивать целесообразность визитов в страну. На этом фоне в российских медиа и официальных заявлениях все активнее формируется атмосфера тревоги вокруг поездок в соседнее государство.

Мария Захарова.

С резким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, молдавские власти якобы проводят “дискриминационную политику” в отношении граждан России. В Москве утверждают, что владельцев российских паспортов подвергают длительным проверкам, многочасовым допросам на границе, а в отдельных случаях даже задерживают под “надуманными предлогами”.

Российская сторона также намекает, что ситуация для граждан РФ в Молдове продолжает ухудшаться на фоне резкого охлаждения отношений между Кишиневом и Москвой. В последние годы власти Молдовы неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела страны, информационном влиянии и попытках дестабилизации ситуации.

На этом фоне заявления МИД РФ выглядят как очередной сигнал россиянам о растущих рисках за пределами страны. В российских соцсетях и пропагандистских медиа уже начали активно обсуждать истории о “жестком отношении” к гражданам РФ в Молдове, что лишь усиливает атмосферу страха и недоверия.

При этом официальный Кишинев ранее подчеркивал, что контроль на границе усиливается исключительно по соображениям безопасности и в рамках действующего законодательства.

Обострение риторики вокруг поездок в Молдову происходит на фоне общего усиления напряженности между Россией и странами, которые ориентируются на сближение с Европейским союзом и дистанцируются от влияния Кремля.

