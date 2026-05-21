До якої країни краще не їздити: Москва заявила про «полювання» на власників паспортів РФ

Кравцев Сергей
Міністерство закордонних справ Росії фактично попередило громадян РФ про можливі проблеми при поїздках до Молдови, закликавши росіян заздалегідь "зважувати ризики" та оцінювати доцільність візитів до країни. На цьому тлі в російських медіа та офіційних заявах дедалі активніше формується атмосфера тривоги навколо поїздок до сусідньої держави.
Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел
Із різкою заявою виступила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, молдавська влада нібито проводить "дискримінаційну політику" щодо громадян Росії. У Москві стверджують, що власників російських паспортів піддають тривалим перевіркам, багатогодинним допитам на кордоні, а в окремих випадках навіть затримують під “надуманими приводами”.
Російська сторона також натякає, що ситуація для громадян РФ у Молдові продовжує погіршуватись на тлі різкого охолодження відносин між Кишиневом та Москвою. В останні роки влада Молдови неодноразово звинувачувала Кремль у втручанні у внутрішні справи країни, інформаційному впливі та спробах дестабілізації ситуації.
На цьому тлі заяви МЗС РФ виглядають як черговий сигнал росіянам про зростання ризиків за межами країни. У російських соцмережах та пропагандистських медіа вже почали активно обговорювати історії про “жорстке ставлення” до громадян РФ у Молдові, що лише посилює атмосферу страху та недовіри.
При цьому офіційний Кишинів раніше наголошував, що контроль на кордоні посилюється виключно з міркувань безпеки та в рамках чинного законодавства.
Загострення риторики навколо поїздок до Молдови відбувається на тлі загального посилення напруженості між Росією та країнами, які орієнтуються на зближення з Європейським Союзом та дистанціюються від впливу Кремля.
