Бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что некоторые российские территории имеют казахские корни и должны вернуться в состав Казахстана. В своем выступлении он ссылался на исторические факты и назвал российские регионы, по его мнению, изначально населявшие казахи.

Казахстан

"Сама Россия, Сибирь, Московия в Венгрию были территориями Чингисхана. Тот же Новосибирск — это Новай-Сивир, наши казахские земли. Тюмень это Тэмен. Оренбург — это Оринбор, он был столицей казахского государства. Курган — это Хургал. Саратов — это Сарита .Не Астрахань — Астар-Хан. – а Омбы", – заявил политик.

Он подчеркнул, что возвращение этих территорий в Казахстан стало бы актом исторической справедливости. По словам Кайсарова, многие названия городов имеют казахское происхождение, а Оренбургская область была передана России в 1920-е годы как жест доброй воли.

По мнению Кайсарова, Россия как государство с искусственно определенными границами долго эксплуатирует ресурсы разных народов, в том числе и казахов, а часть ее современных территорий оказалась под ее контролем случайно.

Кайсаров также упомянул об украинской Кубани, которая в начале XX века перешла под контроль России, но до сих пор сохраняет украинские языковые традиции. Он призвал казахов работать над возвращением своих исторических земель.

"А теперь вспомним, что Казахстан от всех претензий России защитился очень надежным "китайским зонтиком". Там в стране много китайских инвестиций, огромные интересы. И когда в Кремле кто-то необдуманно брякнул о том, что "Казахстан после Украины следующий", в Пекине мягко, но понятно осадили горячую голову", — отметил военный Кирилл Сазонов.

По его словам, гибридная война бывает разной. В Крыму и на Донбассе российские оккупанты прикрывались местными коллаборантами. В Сибири Китай может формально прикрыться Казахстаном, добавил военный. И затем, подчеркнул он, предлагать свою площадку для переговоров о справедливом мире.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может напасть на Казахстан.



