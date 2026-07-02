В Кремле прокомментировали ранее появившиеся в печати слухи о возможном проведении президентских выборов в Украине. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Москва фиксировала подобные сообщения в прессе, однако никаких официальных подтверждений со стороны Киева не было. При этом он в очередной раз повторил пропагандистский нарратив о статусе руководства Украины.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права", — безапелляционно заявил представитель Кремля.

Также представитель российских властей высказался об отношениях со странами Европейского Союза. Он обвинил европейские государства в сознательном нагнетании ситуации и выборе курса на противостояние с Москвой. По его словам, Россия вынуждена реагировать на военные приготовления соседей.

"РФ не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с Москвой", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он добавил, что такое поведение европейских лидеров лишь усугубляет и без того сложную ситуацию безопасности на континенте. Поэтому руководство РФ рассматривает новые шаги для защиты своих границ.

"Эскалация ЕС по отношению к РФ вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности страны", — акцентировал чиновник.

Напоследок представитель Кремля подтвердил, что Россия не собирается останавливать боевые действия и будет продолжать военную агрессию против Украины. Он заверил, что Москва в любых условиях будет пытаться реализовать свои первоначальные захватнические планы.

"РФ продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достичь поставленных целей", — подытожил Песков, добавив, что надежная безопасность и национальные интересы России якобы будут гарантированы без сомнений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью российские военные убили по меньшей мере 18 жителей Киева, еще более 90 получили ранения. Однако в МО РФ называют только военные цели во время атаки на столицу Украины.