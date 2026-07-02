У Кремлі анонсували нові удари по Україні

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У Кремлі прокоментували чутки про можливе проведення президентських виборів в Україні, які раніше з'явилися у пресі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Москва фіксувала подібні повідомлення преси, проте жодних офіційних підтверджень із боку Києва не було. При цьому він вкотре повторив пропагандистський наратив про статус керівництва України.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Також представник російської влади висловився щодо відносин із країнами Європейського Союзу. Він звинуватив європейські держави у свідомому нагнітанні ситуації та виборі курсу на протистояння з Москвою. За його словами, Росія змушена реагувати на військові приготування сусідів.
Він додав, що така поведінка європейських лідерів лише погіршує і без того складну безпекову ситуацію на континенті. Через це керівництво РФ розглядає нові кроки для захисту своїх кордонів.
Наостанок речник Кремля підтвердив, що Росія не збирається зупиняти бойові дії та продовжуватиме військову агресію проти України. Він запевнив, що Москва за будь-яких умов намагатиметься реалізувати свої початкові загарбницькі плани.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі російські військові вбили щонайменше 18 жителів Києва, ще понад 90 отримали поранення. Проте в МО РФ називають лише військові "цілі" під час атаки на столицю України.