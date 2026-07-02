У Кремлі анонсували нові удари по Україні

У Кремлі прокоментували чутки про можливе проведення президентських виборів в Україні, які раніше з'явилися у пресі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Москва фіксувала подібні повідомлення преси, проте жодних офіційних підтверджень із боку Києва не було. При цьому він вкотре повторив пропагандистський наратив про статус керівництва України.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Легітимність Зеленського стоїть під серйозним питанням з точки зору права", — безапеляційно заявив речник Кремля.

Також представник російської влади висловився щодо відносин із країнами Європейського Союзу. Він звинуватив європейські держави у свідомому нагнітанні ситуації та виборі курсу на протистояння з Москвою. За його словами, Росія змушена реагувати на військові приготування сусідів.

"РФ не може закривати глаза на те, що Європа вступила на путь мілітаризації і присвячує себе конфронтації з Москвою", — підкреслив Дмитро Пєсков.

Він додав, що така поведінка європейських лідерів лише погіршує і без того складну безпекову ситуацію на континенті. Через це керівництво РФ розглядає нові кроки для захисту своїх кордонів.

"Ескалація ЄС по відношенню до РФ вимушує Москву планувати додаткові заходи по забезпеченню безпеки країни", — акцентував посадовець.

Наостанок речник Кремля підтвердив, що Росія не збирається зупиняти бойові дії та продовжуватиме військову агресію проти України. Він запевнив, що Москва за будь-яких умов намагатиметься реалізувати свої початкові загарбницькі плани.

"РФ продовжить посилювати тиск на київський режим, щоб досягнути поставлених цілей", — підсумував Пєсков, додавши, що надійна безпека та національні інтереси Росії нібито будуть гарантовані без жодних сумнівів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі російські військові вбили щонайменше 18 жителів Києва, ще понад 90 отримали поранення. Проте в МО РФ називають лише військові "цілі" під час атаки на столицю України.