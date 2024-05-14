В Кремле анонсировали первый заграничный визит Путина после "инаугурации": куда едет диктатор

Российский диктатор Владимир Путин 16-17 мая совершит визит в Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. В Кремле заявили, что таким образом Путин ответил на приглашение, которое ему направил глава Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Владимир Путин едет в Китай. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям кремлевских СМИ, ожидается, что российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин во время двухдневной встречи обсудят "комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Также оба лидера стран на встрече должны "обменяться мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", подписать договоры и выступить с общим заявлением.

Визит в Китай станет первым зарубежным визитом Путина после так называемой "инаугурации", когда российский диктатор пошел на пятый президентский срок.

Последний раз Путин находился в Китае в октябре 2023 года, когда принял участие в конференции "Один пояс, один путь". Кроме того, это будет также одна из первых зарубежных поездок российского диктатора в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. После встречи Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, МИД КНР опубликовало заявление, в котором указали, что Китай пытается "играть активную роль в достижении мира" в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из Китая, где заявили, что специальный представитель Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии по войне в Украине.