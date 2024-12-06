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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков в беседе с российскими журналистами, ситуация в Курской области остается непростой, но она обязательно будет нормализована. Более того, спикер Путина утверждает, что ситуация уже близка к развязке.
Дмитрий Песков
При этом Песков признал, что в данный момент ситуацию в Курской области можно назвать "неординарной" и даже "кризисной". Именно поэтому, заявил спикер Путина, там "востребован кризисный менеджмент".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин ненавидит жителей Курской области, поскольку они отказались "героически умирать" защищая свою землю, а бежали в другие регионы, и требуют компенсаций и социальной помощи. Об этом говорит оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галямов.
"Вот президент им и отомстил — прислал в качестве губернатора абсолютно аморального персонажа — Хинштейна. Впрочем, это мы с вами знаем, что Хин, как его называют в тусовке, — персонаж абсолютно аморальный. А Путину его преподнесли (и мы даже знаем кто — Золотов), как крупного специалиста по борьбе с коррупцией. Можно предположить, что именно в этом качестве его туда и отправили", — говорит россиянин.
В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Курской области сейчас требуется кризисное управление, и кандидатура Александра Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения подобных задач.
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