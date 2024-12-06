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В Кремле анонсировали «скорую развязку» событий в Курской области

Песков заявил, что пока ситуация на Курщине сложная, но она все же вскоре нормализуется

6 декабря 2024, 14:05
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков в беседе с российскими журналистами, ситуация в Курской области остается непростой, но она обязательно будет нормализована. Более того, спикер Путина утверждает, что ситуация уже близка к развязке.

В Кремле анонсировали «скорую развязку» событий в Курской области

Дмитрий Песков

"Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. Эта развязка будет обязательно, и ситуация будет нормализована", — заявил Песков.

При этом Песков признал, что в данный момент ситуацию в Курской области можно назвать "неординарной" и даже "кризисной". Именно поэтому, заявил спикер Путина, там "востребован кризисный менеджмент".

"По мнению президента, Александр Хинштейн — человек, который с этой задачей кризисного менеджмента справится", — указал представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин ненавидит жителей Курской области, поскольку они отказались "героически умирать" защищая свою землю, а бежали в другие регионы, и требуют компенсаций и социальной помощи. Об этом говорит оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галямов.

"Вот президент им и отомстил — прислал в качестве губернатора абсолютно аморального персонажа — Хинштейна. Впрочем, это мы с вами знаем, что Хин, как его называют в тусовке, — персонаж абсолютно аморальный. А Путину его преподнесли (и мы даже знаем кто — Золотов), как крупного специалиста по борьбе с коррупцией. Можно предположить, что именно в этом качестве его туда и отправили", — говорит россиянин.

В то же время, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Курской области сейчас требуется кризисное управление, и кандидатура Александра Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения подобных задач.




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Источник: https://tass.ru/politika/22596561
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