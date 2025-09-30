В Кремле анонсировали жесткий неотвратимый сценарий для Европы: о чем речь

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова привлек внимание громким заявлением, размышляя о потенциальном конфликте с Европой. По его словам, с точки зрения Москвы, война между Россией и странами ЕС якобы маловероятно, потому что она "не отвечает интересам" России.

Фото: из открытых источников

При этом Медведев в очередной раз применил жесткую риторику, охарактеризовав Европу как "устаревшую и холодную", обвинив ее в культурной деградации и излишней зависимости от США. Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к захватам, а всегда выступала "освободителем" на европейском континенте.

В то же время Медведев акцентировал внимание на "развитии собственных территорий и возвращении утраченных земель", очевидно, имея в виду оккупированные регионы Украины. Он также не исключил возможности "рокового инцидента", который может привести к масштабному столкновению, включая применение оружия массового поражения.

Относительно европейских политиков Медведев высказался пренебрежительно, назвав их "неспособными принимать важные решения" и заявил, что европейцы "устали и не готовы бороться ни за свои ценности, ни за землю".

Следует отметить, что подобные заявления являются частью кремлевской пропаганды, ориентированной как на внутреннюю аудиторию, так и на оправдание возможных агрессивных действий против Европы. Власти России продолжают рисовать образ слабой и разделенной Европы, готовя граждан к идее возможной новой войны, которую Кремль надеется сделать "легкой" и "победной".

