У Кремлі анонсували жорсткий невідворотній сценарій для Європи: про що мова

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову привернув увагу гучною заявою, розмірковуючи про потенційний конфлікт із Європою. За його словами, з точки зору Москви, війна між Росією та країнами ЄС є нібито малоймовірною, бо вона "не відповідає інтересам" Росії.

Фото: з відкритих джерел

При цьому Медведєв вкотре застосував жорстку риторику, охарактеризувавши Європу як "застарілу та холодну", звинувативши її у культурній деградації та надмірній залежності від США. Він підкреслив, що Росія ніколи не прагнула загарбань, а завжди виступала "визволителем" на європейському континенті.

Водночас Медведєв акцентував увагу на "розвитку власних територій і поверненні втрачених земель", очевидно маючи на увазі окуповані регіони України. Він також не виключив можливості "фатального інциденту", який може призвести до масштабного зіткнення, включно з застосуванням зброї масового ураження.

Щодо європейських політиків, Медведєв висловився зневажливо, назвавши їх "нездатними приймати важливі рішення" і заявив, що європейці "втомлені та не готові боротися ні за свої цінності, ні за землю".

Варто зауважити, що подібні заяви є частиною кремлівської пропаганди, орієнтованої як на внутрішню аудиторію, так і на виправдання можливих агресивних дій проти Європи. Влада Росії продовжує малювати образ слабкої та розділеної Європи, готуючи громадян до ідеї можливої нової війни, яку Кремль сподівається зробити "легкою" та "переможною".

