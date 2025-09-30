logo_ukra

У Кремлі анонсували жорсткий невідворотній сценарій для Європи: про що мова

Колишній президент Росії Медведєв вкотре образив керівників Європи та виправдав можливу майбутню агресію РФ проти Європейського Союзу.

30 вересня 2025, 08:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову привернув увагу гучною заявою, розмірковуючи про потенційний конфлікт із Європою. За його словами, з точки зору Москви, війна між Росією та країнами ЄС є нібито малоймовірною, бо вона "не відповідає інтересам" Росії.

У Кремлі анонсували жорсткий невідворотній сценарій для Європи: про що мова

Фото: з відкритих джерел

При цьому Медведєв вкотре застосував жорстку риторику, охарактеризувавши Європу як "застарілу та холодну", звинувативши її у культурній деградації та надмірній залежності від США. Він підкреслив, що Росія ніколи не прагнула загарбань, а завжди виступала "визволителем" на європейському континенті.

Водночас Медведєв акцентував увагу на "розвитку власних територій і поверненні втрачених земель", очевидно маючи на увазі окуповані регіони України. Він також не виключив можливості "фатального інциденту", який може призвести до масштабного зіткнення, включно з застосуванням зброї масового ураження.

Щодо європейських політиків, Медведєв висловився зневажливо, назвавши їх "нездатними приймати важливі рішення" і заявив, що європейці "втомлені та не готові боротися ні за свої цінності, ні за землю".

Варто зауважити, що подібні заяви є частиною кремлівської пропаганди, орієнтованої як на внутрішню аудиторію, так і на виправдання можливих агресивних дій проти Європи. Влада Росії продовжує малювати образ слабкої та розділеної Європи, готуючи громадян до ідеї можливої нової війни, яку Кремль сподівається зробити "легкою" та "переможною".

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз технічно готовий розпочати переговорний процес щодо вступу України, однак єдина перешкода — позиція Угорщини. Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.



