В Кремле анонсируют важное выступление Путина к годовщине вторжения в Украину

21 февраля в Москве российский президент Владимир Путин обратится с посланием в Федеральное собрание. Об этом в комментарии для российских СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Спикер Путина заявил, что тот во время выступления будет говорить о "текущей ситуации". Тему войны он тоже затронет.

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Песков сообщил, что среди приглашенных на мероприятие будут присутствовать оккупанты, участвующие в войне против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на покинувшие Россию западные компании. Западные компании покидают российский рынок из-за санкций и нежелания быть причастными к России, ведет войну в Украине. Российский президент Владимир Путин отреагировал на выход иностранных компаний из России. Путин постоянно пытается убедить своих граждан в том, что западные санкции не влияют на Россию, а ее экономика находится в хорошем состоянии. Это происходит несмотря на то, что более 160 компаний покинули рынок России, а другие приостановили свою деятельность или сократили ее.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин назвал причины военного вторжения в Украину. Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с работниками отрасли авиации РФ в очередной раз подчеркнул, что Российская Федерация "не предпринимала никаких боевых действий" в Украине, теперь "пытается их закончить". Во время своего выступления господа Кремля снова напомнил, что в Украине в 2014 году прошел "государственный переворот", затем начались "события в Крыму и на Донбассе" — так российский президент назвал незаконную оккупацию Крыма и поддержанные Россией сепаратистские беспорядки в Донбассе.