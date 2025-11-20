Во время состоявшегося 16 ноября матча отбора на ЧМ-2026 между Украиной и Исландией украинские болельщики развернули баннер, который сразу привлек внимание российских политиков. На полотне был изображён украинский защитник на фоне Кремля, охваченного пламенем. Фанаты таким жестом показали свой креатив и продемонстрировали быстро ставшую тему для обсуждений позицию, на что обратил внимание 24 Канал со ссылкой на пропагандистские российские медиа.

Фанаты развернули баннер с воином ВСУ на фоне горящего Кремля (фото из открытых источников)

Российская реакция прозвучала молниеносно. Депутат Госдумы Светлана Журова обвинила украинцев в "варварстве", утверждая, что на баннере якобы изображено уничтожение "культурного наследия мирового значения". По ее мнению, подобная символика является проявлением нежелательных настроений.

"Любые, кто выставляет такие баннеры, — варвары. Человек спускается к каким-то варварским настроениям. Они же берут это за образ, но это неправильный образ, потому что украинцы желают, чтобы сгорела одна из главных достопримечательностей, принадлежащих всему культурному наследию мира", — заявила Жу.

Олимпийская чемпионка сравнила появление таких баннеров с варварскими, нацистскими и экстремистскими проявлениями. Для российских чиновников даже подобные творческие жесты украинских фанатов стали поводом раздуть очередной скандал вокруг футбольного матча.

