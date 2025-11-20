У Кремлі скаженіють через банер українських фанатів

Під час матчу відбору на ЧС–2026 між Україною та Ісландією, який відбувся 16 листопада, українські вболівальники розгорнули банер, що одразу привернув увагу російських політиків. На полотні був зображений український захисник на тлі Кремля, охопленого полум’ям. Фанати таким жестом показали свій креатив і продемонстрували позицію, що швидко стала темою для обговорень, на що звернув увагу 24 Канал із посиланням на пропагандистські російські медіа.

Фанати розгорнули банер із воїном ЗСУ на тлі палаючого Кремля (фото з відкритих джерел)

Російська реакція пролунала блискавично. Депутатка Держдуми Світлана Журова звинуватила українців у "варварстві", стверджуючи, що на банері нібито зображене знищення "культурної спадщини світового значення". На її думку, така символіка є проявом небажаних настроїв.

"Будь-хто, хто виставляє такі банери, – варвари. Людина спускається до якихось варварських налаштувань. Вони ж беруть це за образ, але це неправильний образ, бо українці бажають, щоб згоріла одна з головних визначних пам'яток, які належать до всієї культурної спадщини світу", – заявила Журова.

Олімпійська чемпіонка порівняла появу таких банерів із варварськими, нацистськими та екстремістськими проявами. Для російських посадовців навіть подібні творчі жести українських фанатів стали приводом роздмухати черговий скандал навколо футбольного матчу.

