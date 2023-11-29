В Кремле цинично отреагировали на отравление жены Буданова

У Путина не смогли не отреагировать на отравление жены Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой. В частности, спикер российского президента Песков заявил, что Россия не причастна к покушению на жену главного разведчика Украины.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что Украина официально не обвиняла Россию в причастности к отравлению Марианны Будановой.

"Украина во всем обвиняет Россию, по моему мнению, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение", – цинично заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали об отравлении жены Кирилла Буданова . Марианна Буданова – супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – была госпитализирована с симптомами отравления тяжелыми металлами. Первыми эти сведения во вторник, 28 ноября, опубликовали несколько СМИ со ссылкой на анонимные источники в ГУР.

Позже эти сведения подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Как он отметил, тяжелых последствий отравления удалось избежать, поскольку отравление было вовремя подмечено. Сейчас ее лечение уже практически заканчивается, но некоторое время она еще будет находиться на наблюдении у врачей. Сам Кирилл Буданов не пострадал.

Как рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, в анализах Будановой были обнаружены токсичные вещества. По его данным, признаки отравления наблюдались также у нескольких чиновников ведомства Буданова.

По данным DW, Марианна Буданова родилась в селе Ставище в Киевской области. По специальности она – психолог. В этом году Будановой исполнилось 30 лет, и десять из них она замужем за нынешним главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. В интервью журналу Elle, вышедшему в октябре 2022 года, она рассказывала, что познакомилась с Будановым незадолго до Евромайдана.

