В Кремле цинично отреагировали на удар по жилому дому в Днепре

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Лиля Воробьева
Спикер президента России Дмитрий Песков цинично прокомментировал страшную кровавую трагедию в Днепре – ракетный удар россиян 14 января. Он заявил, что "российские войска не обстреливают" социальную инфраструктуру Украины. Соответствующее заявление Песков сделал для российских СМИ.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
"Российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины", — сказал представитель спикер Путина.
Циническая отговорка россиян – это не первый случай, когда у Путина отрицают свои военные преступления на территории Украины. Российские оккупанты продолжают заявлять, что не имеют отношения к уничтожению, обстрелам украинских городов, зверствам, которые они совершали и продолжают делать на захваченных территориях Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорит реакция россиян на трагедию в Днепре . Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 15 января среди прочего обратился к россиянам, которые не смогли осудить ракетный удар ВС РФ по многоэтажке в Днепре, жертвами которого стали десятки человек. Он подчеркнул, что их трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится тем, что как-то эти же террористы придут за ними самими. Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает одним из необратимых происходящих в РФ процессов – массовый отъезд трудоспособных россиян после объявления мобилизации. К тому же, продолжает он, ближайшее оцепление Путина, в которое входит десяток олигархических кланов, существенно беднеет из-за санкций, в том числе персональных. И назревает определенное недовольство уже в элитах. Для нас, отмечает он, это положительные сигналы. Но при этом политтехнолог призывает не надеяться, что подобные трения приведут к быстрому краху путинской системы. Но, по мнению Бориса Тизенгаузена, предпочитает закрыть РФ изнутри, чтобы сохранить власть. Соответственно – Северная Корея – не столь уж далекое будущее для России, констатирует эксперт.
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