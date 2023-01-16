В Кремле цинично отреагировали на удар по жилому дому в Днепре

"Российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины", — сказал представитель спикер Путина.

Циническая отговорка россиян – это не первый случай, когда у Путина отрицают свои военные преступления на территории Украины. Российские оккупанты продолжают заявлять, что не имеют отношения к уничтожению, обстрелам украинских городов, зверствам, которые они совершали и продолжают делать на захваченных территориях Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорит реакция россиян на трагедию в Днепре . Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 15 января среди прочего обратился к россиянам, которые не смогли осудить ракетный удар ВС РФ по многоэтажке в Днепре, жертвами которого стали десятки человек. Он подчеркнул, что их трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится тем, что как-то эти же террористы придут за ними самими. Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает одним из необратимых происходящих в РФ процессов – массовый отъезд трудоспособных россиян после объявления мобилизации. К тому же, продолжает он, ближайшее оцепление Путина, в которое входит десяток олигархических кланов, существенно беднеет из-за санкций, в том числе персональных. И назревает определенное недовольство уже в элитах. Для нас, отмечает он, это положительные сигналы. Но при этом политтехнолог призывает не надеяться, что подобные трения приведут к быстрому краху путинской системы. Но, по мнению Бориса Тизенгаузена, предпочитает закрыть РФ изнутри, чтобы сохранить власть. Соответственно – Северная Корея – не столь уж далекое будущее для России, констатирует эксперт.