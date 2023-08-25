В Кремле дали окончательный ответ – поедет ли Путин на саммит G20 в Индию

Президент России Владимир Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индию, который пройдет в сентябре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Якобы главной причиной, почему российский диктатор намерен пропустить саммит Большой двадцатки Песков назвал важность для Путина оставаться в России, ведь продолжает "специальная военная операция" в Украине и главное внимание должно быть приковано к ней.

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Отметим, российский президент Владимир Путин, побоявшийся из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест посетить саммит БРИКС в ЮАР, похоже, не поедет и в Турцию, где в конце лета намечалась его встреча с местным лидером Реджепом Эрдоганом. СМИ вероятным местом первого появления Путина вне оккупированных россиянами территорий (Беларусь, часть Украины, где мог быть и двойник) после мартовского решения МУС, называлась именно Индия, где 9-10 сентября состоится встреча глав государств в формате G20. Рискнет ли Путин, наконец, "выбраться из бункера" и посетить какую-то цивилизованную страну? Как сказывается на его реноме и международная изоляция – и страх побывать где-то, где его могут арестовать, а то и прихлопнуть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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