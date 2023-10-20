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В Кремле эмоционально отреагировали на сравнение Путина с ХАМАСом

У Путина обиделись на сравнение лидера россиян с ХАМАСом

сегодня, 15:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия "не приемлет" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое высказал президент США Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на заявление Пескова представителям масс-медиа.

В Кремле эмоционально отреагировали на сравнение Путина с ХАМАСом

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", – возмутился Дмитрий Песков.


Главный рупор Кремля цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

Отметим, в своем обращении к американцам президент США Джо Байден обвинил ХАМАС и российского диктатора Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию", но отметил, что они "представляют разные угрозы". При этом по уровню угроз для цивилизованного мира американский президент фактически поставил террористов и террористическое государство РФ на одну позицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин уже открыто называет войну против Украины – войной, а также призывает американские власти забрать ранее поставленные Украине ракеты ATACMS и приехать в РФ "на чаепитие". Что может предпринять Байден, учитывая явное оживление автократических режимов? О чем говорят заявления Путина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало — как может измениться российско-украинская война – о чем говорят действия США.




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Источник: https://tass.ru/politika/19073647
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