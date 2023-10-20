В Кремле эмоционально отреагировали на сравнение Путина с ХАМАСом

Россия "не приемлет" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое высказал президент США Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на заявление Пескова представителям масс-медиа.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", – возмутился Дмитрий Песков.

Главный рупор Кремля цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

Отметим, в своем обращении к американцам президент США Джо Байден обвинил ХАМАС и российского диктатора Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию", но отметил, что они "представляют разные угрозы". При этом по уровню угроз для цивилизованного мира американский президент фактически поставил террористов и террористическое государство РФ на одну позицию.

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