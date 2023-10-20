Наступил переломный момент в истории: Байден объяснил, почему нужно поддержать Украину и Израиль

Сейчас в мире наступил переломный момент, когда разворачивается битва между мировыми демократиями и автократиями. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время обращения к американцам сделал президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома попытался объяснить, почему США нужно и дальше выделять финансирование для поддержки Украины и Израиля.

Джо Байден обвинил ХАМАС и российского диктатора Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию", но отметил, что они "представляют разные угрозы".

Также президент отметил, что поставки необходимого вооружения Украине – это не только забота о национальных интересах США, но и создание дополнительные рабочих мест непосредственно в Штатах. Ведь, когда Вашингтон отправляет вооружение Украине, то его забирают со складов, а деньги, выделяемые Конгрессом, идут на создание и закупку совершенно нового вооружения. Таким образом США обновляют свои запасы, модифицируют их.

Большой акцент в своей речи Джо Байден сделал на недавнем визите в Израиль. Глава Белого дома сказал, что, находясь в Израиле, он "видел людей сильных, решительных, стойких, а также злых, в шоке и глубокой, глубокой боли".

При этом Байден отметил, что он придерживается одного мнения – должны существовать два государства – Израиль и Палестина. По словам президента США, боевики ХАМАС – не представляют палестинский народ. Они не имеют никакого отношения к Палестине и обвинил террористов ХАМАС в использовании палестинцев "в качестве живого щита".

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